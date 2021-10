Dass derartig haltlose Anwürfe öffentlich gegen uns erhoben werden, ist in gewisser Weise ein Novum und besorgt mich sehr. Denn so etwas zeugt zum einen von einer gewissen Verrohung der Sprache im öffentlichen Diskurs, ist zum anderen auch ein Angriff auf die Rechtskultur und zeigt mangelnden Respekt vor den Institutionen der Justiz. Rechtskultur und Respekt gehören aber zur Geschäftsgrundlage des Rechtsstaates.

Vielleicht können Sie einen Einblick in die Arbeit der Staatsanwaltschaft Halle geben. Wie ist das Ermittlungsverfahren bisher gelaufen und an welchem Punkt befindet sich das Verfahren aktuell?

Die Beweismittel sind zum großen Teil ausgewertet. Es sind auch zahlreiche Zeugenvernehmungen durchgeführt worden. Und jetzt stehen wir praktisch vor dem Abschluss der Ermittlungen. Jedes Ermittlungsverfahren endet mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs an denjenigen, der von diesen Ermittlungen betroffen ist, also an den Beschuldigten. Das braucht auch seine Zeit. Am Ende dann wird über den Abschluss des Verfahrens entschieden. Das kann eine Einstellung des Verfahrens sein oder eine Anklageerhebung. So ist das in jedem Ermittlungsverfahren.