Im Berufungsprozess gegen den Rechtsextremisten Sven Liebich am Landgericht Halle wird am Montag das Urteil erwartet. Der Mann war am 14. September 2020 vom Amtsgericht Halle wegen Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens, Beleidigung, übler Nachrede, Volksverhetzung und wegen Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Seine Strafe war auf Bewährung ausgesetzt worden. Liebich hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.