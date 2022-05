Trotz eines Haftbefehls ist der in Halle stadtbekannte Rechtsextremist Sven Liebich am Montagabend auf seiner Demonstration auf dem Marktplatz aufgetreten. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte fünf Tage Ordnungshaft für Liebich angeordnet. Grund ist den Angaben nach ein nicht vollständig bezahltes Ordnungsgeld.