Anfeindungen und Morddrohungen

Auf die Frage, wie es den Juden in Halle heute gehe, antwortet der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, man müsse zwei Dinge trennen: "Also erstmal: Die Gemeinde arbeitet, sie lebt. Wir haben alle Aktivitäten, die wir immer hatten. Es gibt keine Beschränkungen in dem Sinne, dass weniger Leute zum Kinderunterricht kommen oder zu Gottesdiensten. Es läuft wie immer."

Es ist anscheinend so, dass der Staudamm von Antisemitismus gebrochen wurde. Max Privorozki, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde

Privorozki sagte weiter: "Die zweite Sache ist, wie wir uns fühlen." Er verwies auf die Ereignisse in Israel und die Konsequenzen weltweit und in Halle. "Es ist anscheinend so, dass der Staudamm von Antisemitismus gebrochen wurde. Es läuft eine absolut unvorstellbare antisemitische Welle überall. Das ist das, was uns sehr beunruhigt."

Ermittlungen nach Google-Kommentaren

Es gebe Anfeindungen, E-Mails auch mit Morddrohungen, alles insbesondere seit dem 7. Oktober 2023. Privorozki sagte: "Ich führe keine Statistik, aber ich habe sicherlich schon über 40 E-Mails mit Morddrohungen oder schlimmen Beleidigungen erhalten. So etwas gebe ich sofort an die Polizei und an die Antisemitismus-Meldestelle Rias weiter."