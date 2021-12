Wenn Uwe Willamowski in die Innenstadt von Halle will, dauert es meist ein bisschen länger. Hindernis eins: der Einstieg in die Straßenbahn. Heute gibt es mit dem Fahrer Diskussionen über die richtige Tür. Schließlich legt dieser aber doch die Schwellenbrücke an den Eingang, vor dem Willamowski wartet. Der nimmt es gelassen. "So etwas ist eine Ausnahme. Der überwiegende Teil ist freundlich und höflich", sagt er. Willamowski weiter: "Man merkt es schon von weitem, wenn ein Fahrer den Rollstuhlfahrer sieht und ihm die Kinnlade runterfällt. Da weiß man, dass man einen schlechten Tag erwischt hat."

Der Rollstuhlfahrer ist auf dem Weg zum Wintermarkt. Nur ein paar Stationen sind es von seiner Wohnung in Halle-Neustadt bis zum Marktplatz. Dort ausgestiegen, muss er sich erst einmal durch das Getümmel manövrieren – mit einem immer wiederkehrenden Ausruf: "Vorsicht! Vorsicht!"

Vom Sportplatz in den Rollstuhl

Uwe Willamowski sitzt seit einer Hirnblutung im Rollstuhl. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz Der 64-jährige Rentner war früher erfolgreicher Zehnkämpfer; im Rollstuhl sitzt er erst seit 15 Jahren. Damals sei er mit einem Kumpel beim Angeln gewesen, erzählt er – bis er auf einmal ohnmächtig wurde und ins Krankenhaus kam. Die Diagnose: eine plötzliche Blutung im Stammhirn.



"Als ich ins Koma fiel, wusste niemand: Kommt er wieder? Wie kommt er wieder? Wann kommt er wieder?", erzählt er. Sieben Wochen später sei er dann wieder aufgewacht – ohne sprechen zu können, ohne gehen zu können. Das mit der Stimme klappt heute wieder, aber seine linke Körperhälfte ist seitdem gelähmt. "Ein Leben im Rollstuhl konnte ich mir damals nicht vorstellen", erinnert er sich. Mittlerweile sei es ein ganz anderes, aber gutes Leben geworden.

Sieben große und viele kleine Ehrenämter

Willamowski setzt sich heute in zahlreichen Ehrenämtern für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein: im Behindertenbeirat der Stadt Halle, im Fahrgastbeirat der Havag, beim Deutschen Roten Kreuz oder als Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes Halle.

Auf dem Wintermarkt will er heute mal schauen, wie es um die Barrierefreiheit steht. Er schiebt den Steuerknüppel seines Rollstuhls nach vorn und passiert die erste gelb-schwarze Kabelbrücke. Sein rechtes Hinterrad hebt kurz ab und senkt sich dann wieder zum Boden. Willamowskis erstes Fazit: überraschend gut.

Auf die Kabelbrücke kommt es an

Kabelbrücke ist nicht gleich Kabelbrücke. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz "Das sind die guten Schwellen", erklärt er. Früher habe es deutlich höhere gegeben, die für Feuerwehrautos und nicht für Rollstühle gemacht waren: "Und vor fünf, sechs Jahren lagen die Kabel teilweise noch lose herum, mit verrutschten Gummimatten darüber." Heute rollt Willamowski entspannt zwischen Kinderkarussell und Würstchenbude über die Kabelbrücken.



Auf dem Weg zum Glühweinstand entdeckt er aber doch noch eine mögliche Verbesserung. Zwei Meter vor dem Tresen muss er stoppen. Eine Schwelle ist im Weg, gut zehn Zentimeter hoch, für ihn nicht zu überwinden: "Zwölf Jahre nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen noch darauf hinweisen zu müssen, ist echt traurig."

Alles in allem zieht Willamowski aber ein positives Fazit vom diesjährigen Wintermarkt: "Hier wurde sogar an behindertengerechte Toiletten gedacht. Das haben die meisten Kneipen in Halle nicht." Nach einem heißen Glühwein und einer Bratwurst macht er sich auf den Rückweg. Also wieder in die Tram – dieses Mal ausgesprochen freundlich begrüßt – und in Halle-Neustadt raus. Denn gleich am Nachmittag trifft man sich in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes.

Von Lebkuchen bis Selbstverteidigung

Die Begegnungsstätte bietet Raum für Austausch. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz In dem langen Flachbau wird an manchen Tagen gebastelt oder sogar Selbstverteidigung geübt. Heute gibt es Kaffee und Kuchen. Auf dem Adventskranz wird die erste Kerze angezündet, an der langen Tafel kommen rund zehn Menschen zusammen und tauschen sich aus – auch über das, was nicht so gut läuft. Eine ältere Dame beklagt den aus ihrer Sicht mangelnden Respekt vor Menschen mit Behinderung. Ein Rollstuhlfahrer kritisiert, dass die Regale in den Supermärkten immer höher werden.