Von der Zeichnung bis zur Show

"Normalerweise ist das so, dass ich mit einem weißen Blatt Papier beginne zu zeichnen. Das sind so Zeichnungen, die versteht keiner außer mir", erzählt Hillenkötter und lacht. "Aber ich habe was im Kopf. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann fange ich an, es in 3D zu visualisieren, damit die ganzen Partner es auch verstehen. Ich komme ja aus dem technischen Bereich, ich arbeite also aus dem technischen Baukastensystem heraus und weiß, wie kriege ich die Looks hin. Hier hab ich mich aber viel von der Location inspirieren lassen und auch anpassen müssen aufgrund der besonderen Architektur", so Hillenkötter.

Vom Storyboard bis zur Umsetzung – Jens Hillenkötter begleitet seine Shows von der Idee bis zum Event. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Diese Begleitung einer so großen Show von der Zeichnung bis zur Produktion und Regie ist das, was den Designer weltweit einzigartig macht. Dass er mittlerweile vom Storyboard bis zur technischen Planung bis sogar hin zur Musikkomposition alles selbst macht, hängt auch mit seinem beruflichen Werdegang zusammen. Angefangen hat Jens Hillenkötter, der ursprünglich aus Osnabrück kommt, mit einer Ausbildung zum Veranstaltungstechniker in Berlin, danach folgte die Ausbildung zum Beleuchtungsmeister sowie weitere Tätigkeit als Programmierer. Nach Berlin kam auch London als weitere Station und damit auch weltweite Einsätze, was ihm nun auch für die Show zum Tag der Deutschen Einheit in halle zu Gute kommt.

Einheitsshow mit Einheitsorchester

"Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Entscheidung auf mich gefallen ist. Durch meinen ganzen Background bin ich auf der technischen Seite versiert, habe jahrelang genau wie die Kollegen hier, die beim Aufbau helfen, auch Konzerte aufgebaut. Ich kenne eigentlich von jeder Facette der Produktion die Hintergründe und das hilft natürlich unheimlich, wenn man so eine Show zusammenstellt. Also ich weiß, welcher Aufwand welche Kosten verursacht", so der Osnabrücker.

Jens Hillenkötter (2.v.l.) und Matthias Erben (2.v.r.) bei der Besprechung des Orchesters zum Tag der Deutschen Einheit. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Hilfe bei der Umsetzung bekommt er von einem speziell zusammengestellten Team aus ganz Deutschland. Und auch ein bekanntes hallesches Gesicht ist auch dabei. Der Dirigent Matthias Erben hat nicht nur die Musik finalisiert, sondern stellt auch das Orchester für die Show zusammen, das ebenfalls auf der Oberburg performen wird. "Dieses Ensemble wird es in dieser Form nur einmal geben. Wir haben uns nämlich anlässlich der Einheitsfeier entschlossen, ein Orchester zu bilden, was möglichst vielfältig ist, also sehr divers, sodass wir zeigen können, was wir für ein facettenreiches Land sind", erzählt Erben.

Show mit Nachhall

Nicht nur vielfältig, sondern auch modern und nachhaltig will sich letztlich das Land mit der Multimedia- und Drohnenshow präsentieren. Deshalb verzichtet es auch auf das traditionelle Abschlussfeuerwerk, wie die Staatskanzlei mitgeteilt hat. "Als Gastgeber für die zentralen Feiern des Nationalfeiertages wollen wir uns digital, nachhaltig und zukunftsgerichtet präsentieren", so Ministerpräsident Rainer Haseloff. Mit der Drohnenshow würde auch die Luftfahrtgeschichte von Hugo Junkers sowie die Zukunft im Zusammenhang mit dem Zentrum für Deutsche Luft- und Raumfahrt in Cochstedt eingebunden werden.