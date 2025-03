In Halle steht einer von ganz wenigen betreuten Stadttaubenschlägen in Sachsen-Anhalt . Es ist der einzige, der gemeinsam von der Deutschen Bahn und einem Tierschutzverein betrieben wird. Nach vier Jahren steht fest: Es funktioniert, das Taubenproblem auf dem Halleschen Hauptbahnhof ist kleiner geworden.

Das kennt auch Kasten Kammler, der das Bahnhofsmanagement in Halle leitet. "Wir hatten immer viele Tauben am Bahnhof", weiß er, "wir haben versucht, die Tauben mit Netzen zu vergrämen."

Diese nachhaltige Lösung war das Augsburger Modell - also ein betreuter Taubenschlag mit Fütterung und Eiertausch. Die Bahn steckte das Geld, das sie bisher in Vergrämung, Reinigung und Befreiung von Tauben gesteckt hat, in die Errichtung und Betreuung des Taubenschlags.

Sicher wäre der Erfolg noch viel größer, wenn es nicht in der Umgebung so viele Plätze gäbe, wo Tauben wild brüten und ihren Nachwuchs großziehen können.

Füttern ist in Halle überall verboten. "Die übermäßige und unkontrollierte Fütterung stellt die Hauptursache für das wachsende Problem der verwilderten Haustauben in der Stadt Halle dar", antwortet die Stadt Halle auf Anfrage des MDR. Sarah Jerxsen sieht ein generelles Fütterungsverbot kritisch: "Fütterungsverbote sind nur in Ordnung, wenn es Alternativen gibt, also betreute Taubenschläge."