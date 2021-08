Deutschlandweit kommen verrottete Teebeutel aus dem Erdreich wieder ans Licht. In einem Berliner Kleingarten haben Wissenschaftler aus Halle am Mittwoch nach gut drei Monaten vergrabene Teebeutel ausgebuddelt. In der ganzen Republik sollen bis Ende Oktober Tausende Beutel folgen, unter anderem im großen Stil in Bad Lauchstädt.