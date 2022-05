Durch den rechtsextremistischen Anschlag am 9. Oktober 2019 in Halle war der "Kiez-Döner" in der Ludwig-Wucherer-Straße bundesweit bekannt geworden. Attentäter Stephan B. hatte an dem Tag zunächst vergeblich versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, um dort ein Blutbad anzurichten.