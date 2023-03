In Halle feiert am Freitag ein ungewöhnliches Theaterstück mit dem Titel "König von Deutschland" Premiere . Besucherinnen und Besucher können dort in die Welt der sogenannten "Reichsbürger" eintauchen, sich informieren und Diskussionen führen.

Der Regisseur Fabian Rosonsky hat dazu ein interaktives Stück an der Volksbühne Kaulenberg inszeniert. Er kündigte an, für das Theaterstück originale Videos, Nachrichten und Unterlagen zu verwenden. Außerdem sollen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und das Gezeigte von Außen einordnen. Laut Regisseur soll das Gezeigte für sich stehen.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. In Halle gibt es Kontakte zur "Reichsbürgerszene". So gründete der in Halle geborene Peter Fitzek 2012 in Lutherstadt Wittenberg das "Königreich Deutschland". Hier versuchen die Bewohner sich mit eigenen Strukturen der Selbstverwaltung den Regeln und Strukturen der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen und stellen eigene Dokumente wie "Reichsführerscheine" aus.