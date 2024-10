Der Ehemann kann sich nicht erinnern, was an dem Abend noch passiert ist, als sie offensichtlich getrunken haben. Bei dem, der da im Zimmer liegt, handelt es sich – so viel darf ich schon verraten – um den amtierenden Bürgermeister der Stadt. Ist er nun leblos? Ist er tot? Schläft er? Und was bedeutet das?

Es ist ein Mittelstandsbeamter, der Hansi heißt, und seine Frau, die ich Mausi nenne. Lena Zipp und ich präsentieren dieses Ehepaar, was quasi über Nacht in den Albtraum von einer Karriere-Möglichkeit gepresst wird.

1989 gab es eine halbillegale Uraufführung in einer Schauspielschule in Berlin. Peter Dehler, Tobias Morgenroth und Christoph Schambach, der in der Komponistenklasse an der Hanns-Eisler-Schule war, haben sich diese Geschichte über Karriere und Rücksichtslosigkeit ausgedacht und haben das an der Schauspielschule halb offiziell aufführen dürfen. Danach wurde es dann allerdings noch in der DDR verboten.