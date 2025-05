In Halle haben Oper und Theater am Donnerstagabend das Programm für die neue Spielzeit ab September in Form eines Konzerts vor ihren Abonnenten präsentiert. Damit habe man nach dem Wasserschaden auf der Opernbühne auch gezeigt, dass man wieder spielfähig ist, so die Einschätzung von MDR KULTUR-Reporterin Anne Sailer.