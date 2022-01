Ministerpräsident Reiner Haseloff eröffnet die Theologischen Tage. Bildrechte: dpa

Innovationen fordert auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der die Tagung eröffnete. Auch in Zeiten der Pandemie dürften die Klimaziele nicht aus den Augen verloren werden. Dafür bräuchte es die richtigen Rahmenbedingungen, etwa bei Genehmigungen von neuen Techniken und Verfahren. So fehle es zum Beispiel auch immer noch an der richtigen Infrastruktur für Elektromobilität. Hinzu kämen die hohen Kosten für den Endverbraucher.



Mehr Elektroautos bedeuteten auch einen höheren Stromverbrauch. Mit der Energiewende werde man deshalb an Stromimporten nicht vorbeikommen, betonte Haseloff. Andere Länder werden jedoch auch weiterhin auf Atomstrom setzen, was zu ethischen Diskussionen führen könnte. "Wir als Christen sollten uns hüten, den anderen immer den Zeigefinger hinzuhalten. Wir brauchen sie als Partner und Unterstützer", so der Ministerpräsident. Der Klimawandel fordere zum Handeln auf, doch man müsse auch Demut aufbringen, was die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und die Vergeblichkeit anbelange. Hier sei der christliche Glaube wichtig.