Ein jugendlicher Intensivstraftäter aus Halle muss weitere fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Halle hatte den 14-jährigen Syrer vor gut einer Woche zu der Haftstrafe verurteilt. Nachdem weder Staatsanwaltschaft, der Angeklagte oder seine Verteidigung Rechtsmittel eingelegt haben, ist das Urteil laut Gericht damit nun rechtskräftig, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. In dem Verfahren wurden laut einer Gerichtssprecherin 25 Straftaten verhandelt, darunter Raub und Körperverletzung.