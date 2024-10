Das Amtsgericht Halle hat einen jugendlichen Intensivstraftäter erneut zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Wie die Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitteilte, muss der 14-jährige Syrer weitere fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. In dem Verfahren wurden laut einer Gerichtssprecherin 25 Straftaten verhandelt, darunter Raub und Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Vorfall reiht sich ein in die bis heute andauernde Serie von Jugendkriminalität in Halle, an der unter anderem der Angeklagte immer wieder beteiligt gewesen sein soll.