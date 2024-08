Tiny kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie winzig. Und genau das sind sie, die Tiny-Häuser. Im Schnitt gut 50 Quadratmeter groß, funktional gebaut, stapelbar und theoretisch überall schnell aufgebaut. Es gibt ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Mini-Küche und eine Terrasse. Alles recht klein, aber funktional. Und diese Häuser liegen derzeit voll im Trend.

Was ist ein Tiny House? Für den Begriff Tiny House gibt es in Deutschland keine feste Definition. Es ist also auch keine maximale Quadratmeter-Zahl festgelegt. Ein Tiny House kann unter anderem ein Bauwagen oder aber auch ein Modulhaus sein. Die Häuser sind in der Regel deutlich kleiner als konventionelle Immobilien, verfügen aber über alle notwendigen Räume. Oft werden Nachhaltigkeit und Minimalismus mit Tiny-Häusern assoziiert.

Erste Tiny-Häuser sollen 2027 bezugsfertig sein

Die hallesche Wohnungsgenossenschaft Freiheit eG bietet seit neustem solche Tiny-Häuser an und will sie künftig vermieten. Mitten in der Silberhöhe, zwischen Hochhäusern und Plattenbauten, steht das erste Musterhaus. Und es sollen weitere Häuser im Stadtgebiet von Halle dazukommen, so der Plan.

Die Wohnungsgenossenschaft, die in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, besitzt mehrere unbebaute, große Grundstücke in Halle – etwa 12.000 Quadratmeter am Rosengarten, in Kanenea oder in der Züricher Straße. Dort könnten die Mini-Häuser errichtet werden. Sie brauchen wie ein Einfamilienhaus eine Baugenehmigung. Im größeren Stil bräuchte es dann einen Bebauungsplan. Geht es nach der Wohnungsgenossenschaft, die bei die diesem Projekt eng mit der Stadt zusammenarbeit, könnten die ersten Tiny-Häuser 2027 bezugsfertig sein.

Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

"Es ist ein recht teures Vergnügen"

Stellt sich die Frage nach dem Preis. Von Seiten der Stadt Halle heißt es: "Das Tinyhouse-Projekt bietet nachhaltiges und bezahlbares Wohnen auf geringer Fläche im Stadtteil Silberhöhe." Doch was versteht man unter bezahlbarem Wohnen? Das Muster-Mini-Haus ist knapp 50 Quadratmeter groß und hat eine Nettoklatmiete von 1.000 Euro. Dazu kommen ungefähr 100 Euro Nebenkosten.

Der Mietspiegel in Halle liegt im Durchschnitt bei 8 Euro pro Quadratmeter. Die Minihäuser liegen mit einem Quadratmeter-Preis von 24 Euro also weit darüber. Selbst der Chef der Wohnungsgenossenschaft, Dirk Neumann gibt zu, dass es nicht gerade preiswert ist. "Es ist ein recht teures Vergnügen. Man muss es sich leisten können. Wir meinen aber, dass es durchaus eine Zielgruppe gibt." Minimalistisch, individuell und modern, aber im Grunde unbezahlbar.

Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

Genossenschaft sieht Senioren als Zielgruppe

Künftige Mieter, so die Vorstellung der Wohnungsgenossenschaft, könnten etwa Senioren sein. Sie haben ein Häuschen im Grünen, das aber viel zu groß und nicht mehr altersgerecht ist. In den Minihäusern hätten sie dann zwar weniger Platz, dafür etwas grün vor der Tür und das Ganze, da ebenerdig, wäre auch altersgerecht. Noch sind das alles Planspiele. Mit den Tiny-Häusern versucht sich die Wohnungsgenossenschaft einen neuen Markt zu erschließen.

Bleibt aber abzuwarten wie hoch das Interesse in Halle letztendlich wirklich ist. Auch Neumann hat seine Bedenken. "Worst Case wäre. Wenn es gar kein Interesse gäbe. Dann wird das Muster-Tiny-Haus wieder in die Geschäftsstelle integriert. Oder es wird eine Gästewohnung. Und wenn es gar nicht geht, dann wird es wieder verkauft."