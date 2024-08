Anfang Mai ging es mit dem 4,2 Tonnen schweren Boot auf Jungfernfahrt, vom Bauplatz, in der Nähe der Klausberge, in Richtung Sophienhafen. Doch nach einem Drittel der Fahrt machte der Motor schlapp und das Pärchen musste in der Nähe der Kröllwitzbrücke notlanden. Zwei Wochen dauerte es, bis der Motor repariert warund sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

"Zum Glück hatten wir eine Ausnahmegenehmigung, sonst hätten wir dort nicht so lange stehen dürfen", berichtet Pablo. Das Thema "vor Anker gehen" ist komplex, denn für jedes Gewässer gelten eigene Regeln. Für Bundesgewässer ist eine andere Behörde zuständig als für Landesgewässer. Und Seen sind wiederum ein Thema für sich.

Das 8,40 Meter lange, 3,10 Meter breite und 3,30 Meter hohe Hausboot ist mittlerweile zum größten Teil fertig. Was noch fehlt, sind die Dachterrasse, auf die man per Leiter vom Wohnzimmer aus hinaufkommen soll und die Wasseranschlüsse. "Unsere Toilette kommt nach draußen auf die Rückseite des Bootes", erklärt Pablo, der das Klo derzeit im Wohnzimmer abgestellt hat. Auch das Steuer ist noch im Bau, nur das Bild hat Lydia bereits im Kopf: "Hinter das Steuer kommen auf jeden Fall zwei Kinosessel", freut sich die Bootsbauerin, die viel Wert auf nachhaltige Baumaterialien und Kreislaufwirtschaft legt.

Im Herbst wollen die beiden Hausbootbesitzer erneut in die Saale stechen – dann mit stärkerem Motor. Wohin die Reise geht, ist noch ungewiss, auch, was das Boot betrifft. "Wir könnten uns durchaus vorstellen, das Boot ab und an über Airbnb zu vermieten, aber das müssen wir alles noch sehen", berichtet Lydia, während sie den Abend mit Pablo und einigen Freunden am Bootssteg ausklingen lässt.