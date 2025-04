Halle: WUK Theater trauert um künstlerischen Leiter Tom Wolter

Tom Wolter wurde 1969 in Leipzig geboren, studierte dort Schauspiel und arbeitete anschließend als Schauspieler, Regisseur, Autor und Dozent. Seit 1992 lebte er in Halle und war dort seit 1999 in der Kommunalpolitik aktiv, seit 2006 als Stadtrat und seit 2009 als Fraktionsvorsitzender der Mitbürger Fraktion Halle.