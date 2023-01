Der 14-jährige Maximilian S. ist am frühen Abend auf einer Feier bei Freunden. Gegen 21 Uhr macht er sich auf den Weg, zu Fuß will er nach Hause gehen. Dort soll er aber nie ankommen. Auf einer vielbefahrenen Straße wird er von einem Auto erfasst. Kurze Zeit später stirbt er in einem Krankenhaus. Der Fahrer des Fahrzeuges hat sich aus dem Staub gemacht. Unfallflucht nennt die Polizei so etwas.