Einsatz in Halle Taucher holen 36-Jährigen tot aus Auto in der Saale – Bergung des Pkw

12. März 2024, 10:23 Uhr

Das in der Saale in Halle gesunkene Auto soll Ende der Woche geborgen werden. Passanten hatten am vergangenen Freitagnachmittag ein im Fluss treibendes Auto gemeldet. Am Abend konnte der 36 Jahre alte Fahrer nur noch tot geborgen werden.