Großeinsatz der Feuerwehr Wohnung in Halle-Neustadt ausgebrannt, Polizei findet Toten

04. September 2024, 10:32 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch war die Feuerwehr in Halle-Neustadt in einem Großeinsatz. Eine Wohnung in einem Hochhaus hat gebrannt. Ein Mann ist tot aufgefunden worden.