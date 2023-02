Am Landgericht Halle beginnt am Montag der Prozess gegen die Mutter eines am 27. Dezember 2021 in Halle tot aufgefundenen Babys. Die Staatsanwaltschaft wirft der 38-jährigen Frau Totschlag vor. Sie soll die Tat aber im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Intelligenz der Angeklagten gemindert ist. Das soll im Prozess das Gutachten eines Sachverständigen zeigen.