Ermittlungen abgeschlossen Totes Mädchen aus Halle: Eltern und Oma wegen Mordes angeklagt

25. September 2024, 13:53 Uhr

Nachdem im Mai in Halle ein zweijähriges Mädchen in Folge einer Verbrühung gestorben ist, erhebt die Staatsanwaltschaft Halle jetzt Anklage. Die Eltern des Kindes und die Großmutter müssen sich wegen Mordes durch Unterlassen verantworten, so die Anklage.