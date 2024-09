Tragisches Unglück Tote Zweijährige aus Halle: Mord-Anklage gegen Eltern und Oma

27. September 2024, 11:23 Uhr

Nachdem im Mai in Halle ein zweijähriges Mädchen in Folge einer Verbrühung gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen die Eltern und die Großmutter erhoben. Ihnen wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen, so die Anklage.