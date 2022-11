Die erste eigene Trauerrede kam für Doreen Stäglich unverhofft. Als Mitarbeiterin in einem Bestattungsunternehmen musste sie plötzlich einspringen – ein Trauerredner war ausgefallen. "Oh mein Gott, das kannst du niemals!", dachte sie damals, wie sie rückblickend erzählt.

Doch eine Alternative gab es nicht. Also überlegte sich Stäglich kurzfristig einen Ablauf und eine Geschichte. Schnell war ihr klar: "So wie ich's kenne, mache ich es auf keinen Fall." Weg vom klassischen Lebenslauf, hin zu mehr Spaß und Ausgefallenem bei der Trauerfeier. Stäglich zog es durch, ohne Erfahrung und war wahnsinnig aufgeregt – doch ihr Plan funktionierte. "Wir haben gelacht", erinnert sich die heute 45-Jährige an eine schöne und etwas verrückte Trauerfeier.