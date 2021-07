Das Universitätsklinikum in Halle hat eine Traumaambulanz für Gewaltopfer eröffnet. Sie sei damit eine der wenigen Anlaufstellen für Opfer von Gewalt im südlichen Sachsen-Anhalt, teilte das Klinikum am Dienstag in Halle mit. Nach einem körperlichen oder psychischen Gewalterlebnis könne das spezialisierte psychotherapeutische Angebot in der Akutsituation dazu beitragen, Folgeschäden zu vermeiden.