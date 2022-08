Vom 22. bis 24. August wird die Stadt Halle vollständig mit Trinkwasser aus der Elbaue bei Torgau versorgt. Das teilten die halleschen Stadtwerke am Montag mit. Das ausgezeichnete Trinkwasser aus der Rappbodetalsperre im Harz kann vorübergehend nicht nach Halle geleitet werden. "Grund dafür sind Netzerneuerungsmaßnahmen am Leitungsbestand der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Vorlieferant der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH", so die Pressestelle der Stadtwerke.