In einer Firma für Holztreppen im Stadtteil Trotha im Norden von Halle hat es am Donnerstagabend einen Großbrand gegeben. Über die Warn-Apps NINA und Katwarn wurden ab 20:35 Uhr Anwohner, sogar im Saalekreis, aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolken waren weit über die Stadtgrenzen von Halle hinaus zu sehen, sogar in Bitterfeld-Wolfen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz.