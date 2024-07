Nach dem Großbrand in einer Treppen-Baufirma in Halle hat die Feuerwehr ihren Einsatz beendet. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mitteilte, waren am späten Freitagabend noch einmal Glutnester aufgeflammt. Sie seien gelöscht worden. Die Polizei schaut nach eigenen Angaben nun regelmäßig mit einem Streifenwagen vorbei und kontrolliert den Brandort.

