Nach dem Großbrand in einer Treppen-Baufirma in Halle soll ein Expertenteam ab Montag nach der Brandursache suchen. Das hat ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Das Feuer war am späten Donnerstabend am Küttener Weg ausgebrochen. Über die Warn-Apps NINA und Katwarn waren Anwohnerinnen und Anwohner sogar im Saalekreis, aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolken waren weit über die Stadtgrenzen von Halle hinaus zu sehen, sogar in Bitterfeld-Wolfen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz.

Bildrechte: 7aktuell