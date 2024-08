Stadtteil Trotha Polizei Halle ermittelt nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe

29. August 2024, 11:43 Uhr

In Halle ermittelt die Polizei gegen einen 23-Jährigen, der am Mittwoch im Stadtteil Trotha einen Gleichaltrigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Er soll mindestens einen Schuss abgegeben haben. Das Opfer und seine Begleitung konnten sich in Sicherheit bringen.