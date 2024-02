Bildrechte: picture alliance / dpa | Carsten Rehder

Polizeieinsatz Überfall auf Waffenladen in Halle: Mitarbeiter angegriffen

Hauptinhalt

20. Februar 2024, 15:25 Uhr

In Halle hat es am Dienstag einen Überfall auf einen Waffenladen gegeben. Ein Kunde geriet nach Polizeiangaben mit einen Mitarbeiter des Ladens in Streit und verletzte ihn mit einer Schreckschusspistole. Gegen den Unbekannten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.