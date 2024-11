Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

18. November 2024, 13:05 Uhr

Am Hufeisensee in Halle findet am Montag eine große Rettungsübung statt. Beteiligt sind das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Feuerwehr und das Ordnungsamt. Ziel der Übung ist es, die Rettung einer ertrinkenden Person zu trainieren, einschließlich der Suche und Sicherung aus der Luft.