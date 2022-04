Für Olga (67) aus Kiew, Oksana (44) aus Dnepr und Olga (47) aus Ternopil ist das, was da auf dem Herd steht, nicht einfach nur ein Topf Suppe. Denn in der kleinen Küche des Hansekontors in der Mansfelder Straße in Halle kochen sie Borschtsch. Also das ukrainische Nationalgericht.