Geflüchtete aus der Ukraine können bei gesundheitlichen Problemen seit dieser Woche eine Ambulanz in der Notunterkunft der Stadt Halle aufsuchen. Aufgebaut hat das Angebot die Unimedizin. Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle, Thomas Moesta sagte, viele benötigten dringend Medikamente, Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen.

Thomas Moesta, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Halle. Bildrechte: Universitätsmedizin Halle

Drei Ärzte arbeiten nun in der Notunterkunft: eine Gynäkologin, ein Facharzt für Innere Medizin und ein Radiologe. Sie haben teilweise bereits in der Ukraine praktiziert. Neben diesen drei Medizinern sind laut Unimedizin regelmäßig Kinderärzte vor Ort. Grundlegendes für die Erstversorgung gebe es in der Ambulanz, sagte Moesta weiter. Dazu gehörten unter anderem ein Ultraschallgerät, ein EKG und Insulin Patches.