Wo bekommen Sie Ihre Informationen über die Vorgänge in der Ukraine her?

Das ist schwer. Wir versuchen natürlich alles Mögliche. Wir haben Bekannte, die im Notfall Geld oder das, was sonst gebraucht wird, vorbeibringen. Teilweise fahren Bekannte von Deutschland in die Ukraine und dann wird das Auto bis oben hin voll geladen mit Essen, Trinken oder Medikamenten. Wir versuchen von hier aus Geld zu überweisen, damit sich meine Tante das Nötigste kaufen kann. Das ist aber gar nicht so einfach. Das ist immer ein Abwägen, weil man ja nicht nur 50 Euro überweist. Und wenn die Überweisung nicht klappt, ist das Geld weg.

In Deutschland gibt es viele Diskussionen, wie man den Menschen in der Ukraine helfen kann…

Ja, ich habe ja auch mitgeholfen beim Verpacken der Spenden. Es war wirklich extrem viel, wir waren erst mal etwas überfordert. Aber es waren auch wirklich viele Menschen da, die mit angepackt haben, Deutsche, sogar ein junges Mädchen aus Bulgarien, haben geholfen. Das war wirklich toll zu sehen. Was ich nicht so richtig verstehe, wenn Leute Cocktailkleider oder Ballkleider gespendet haben. Ich will nicht undankbar sein, aber in der Ukraine ist momentan Winter, da liegt Schnee. Trotzdem: Ich bin unendlich dankbar, dass die Menschen versuchen zu helfen und geben, was sie können. Das hilft unseren Landsleuten in der Ukraine natürlich enorm.