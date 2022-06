Nach mehr als 40 Jahren sollen die Gleise in der Elsa-Brändström-Straße in Halle samt Straßenbahn-Endhaltestelle erneuert werden. Der hallesche Stadtrat hatte vergangene Woche nach langer Diskussion dem Umbau der Elsa-Brändström-Straße zugestimmt. Die Hauptstraße im Süden der Stadt soll im Rahmen des Stadtbahnprogramms umgestaltet werden. Die derzeitige Kostenermittlung beläuft sich auf rund 25 Millionen Euro. Für den Baubeginn gibt die Pressestelle der Stadt in Abstimmung mit der Halleschen Verkehrs AG (Havag) das Jahr 2025 an.