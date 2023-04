Elisabethbrücke in Halle wird neu gebaut

In Halle wird die wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Altstadt und Neustadt aufwändig saniert. Die Bauarbeiten beginnen Ende April in dem Bereich zwischen der westlichen Mansfelder Straße, dem Rennbahnkreuz und der Herrenstraße, teilte die Hallesche Verkehrsgesellschaft (Havag) mit. "Es ist unser bisher größtes Stadtbahn-Projekt", sagt Vinzenz Schwarz, Vorstand der Havag. Täglich würden rund 50.000 Fahrgäste auf sechs Straßenbahnlinien die Elisabethbrücke passieren. Außerdem sei sie wichtig für Fußgänger und Radfahrer, so Schwarz, da sie die Verbindung zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt sei.