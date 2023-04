In Halle ist die Mansfelder Straße von Freitag bis Sonntag voll gesperrt. Auch am darauf folgenden Wochenende gibt es eine Vollsperrung. Grund für die Sperrung seien "vorbereitende Maßnahmen" für den Beginn der Bauarbeiten an der Elisabethbrücke, sagte Erhard Krüger von der Halleschen Verkehrs-AG (Havag).