Bürgerbeteiligung Stadt Halle will gemeinsam mit Einwohnern den Marktplatz umgestalten

04. November 2024, 13:55 Uhr

Der Marktplatz in Halle soll eine neues Gesicht bekommen. Bei der Neugestaltung will die Stadt die Einwohnerinnen und Einwohner miteinbeziehen. Die Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung findet am Montagnachmittag im Stadthaus statt.