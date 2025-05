Im Rahmen der länger andauernden Recherche hatte MDR SACHSEN-ANHALT den Eigentümer der betroffenen Häuser im Südpark im Dezember zu einer Stellungnahme angefragt. Es ging unter anderem um den Vorwurf einiger Mieterinnen und Mieter, das Unternehmen sei seinen Vermieterpflichten, also beispielsweise der Beseitigung von Baumängeln und Schimmel, nicht nachgekommen. MDR SACHSEN-ANHALT fragte auch, ob das Unternehmen bei sich eine Verantwortung den Mieterinnen und Mietern gegenüber sehe und ob sich die Wohnzustände in den betroffenen Häusern in absehbarer Zeit ändern könnten.



Die Bevo DE Alpha 2a GmbH antwortete in einer Mail an MDR SACHSEN-ANHALT, ohne eine konkretere Fragestellung, in welchen Liegenschaften es Probleme gegeben haben soll, könne sie keine Auskunft geben. Grundsätzlich habe sich die unlängst beauftragte Hausmeisterfirma als unzulässig erwiesen. Es sei umgehend "Abhilfe geschaffen und eine zuverlässige Nachbesetzung in die Wege geleitet worden".