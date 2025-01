In Halle ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der Fußgänger am Dienstagvormittag an einer roten Ampel über die Straße gehen. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst. Der Mann kam in ein Krankenhaus.



Zu dem Unfall kam es den Angaben zufolge in der Magdeburger Straße im Stadtzentrum von Halle. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.