Richtung Magdeburg Zwei Menschen bei Unfall auf der A14 schwer verletzt

Auf der Autobahn 14 zwischen Halle-Ost und Halle/Peißen in Richtung Magdeburg hat es am Mittag einen Unfall gegeben. Drei Fahrzeuge sind aufeinander aufgefahren, zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Strecke war zwischenzeitlich gesperrt. Schon am Vormittag war die Autobahn in Richtung Magdeburg nach einem Unfall etwa drei Stunden lang gesperrt.