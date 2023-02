Nach einem Unfall in Halle (Saale) ist am Dienstag ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen acht Uhr in der Ludwig-Wucherer-Straße. Der Fußgänger wurde demnach aus bisher ungeklärter Ursache von einem Betonmischer erfasst und musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.