Bei einem Busunfall nahe Halle sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Bus verunglückte auf der Straße zwischen Halle-Neustadt und dem Zubringer zur Autobahn 143.

Bereits in den vergangenen Tagen ereigneten sich zwei Unfälle mit Bussen in Halle und Umgebung. Bei einem Zusammenstoß eines Busses mit einer Straßenbahn in Halle-Neustadt wurden neun Menschen zum Teil schwer verletzt.