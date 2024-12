Bei einem Unfall in Halle hat sich am Donnerstag ein Auto überschlagen und drei parkende Pkw beschädigt. Das teilte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mit. Nach seinen Worten gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass niemand verletzt wurde. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war allerdings keine Person mehr dort. Die Polizei geht von Fahrerflucht aus, nach dem Fahrer oder der Fahrerin wird gefahndet. Darüber hatten zunächst andere Medien berichtet.