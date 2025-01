Auf der Autobahn 14 bei Halle hat ein Lkw-Fahrer offenbar einen Autofahrer abgedrängt und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, fuhr der Laster im Anschluss einfach weiter. Zu dem Unfall war es demnach am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg gekommen.