Nach dem schweren Unfall beim Rosenmontagszug in Halle ist die lebensbedrohlich verletzte Frau gestorben. Laut Polizei erfuhren die Ermittler in der Nacht vom Tod der 21-Jährigen in einer halleschen Klinik.

Rosenmontagszug in Halle wurde nach Unfall abgebrochen

Die Frau war am Montagvormittag kurz nach Beginn des Halleschen Rosenmontagszugs am Riveufer von einem Mottowagen erfasst, überrollt und lebensbedrohlich verletzt worden. Sie war nach Angaben des Halle-Saalkreis Karneval-Vereins als sogenannter Radengel unterwegs. Die Frau habe darauf achten sollen, dass an den Rädern des Festwagens nichts passiert. Nach dem Unfall waren der Umzug abgebrochen und das anschließende Fest auf dem Marktplatz abgesagt worden.