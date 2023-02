Opfer war Aufpasserin am Festwagen

Die Unglücksstelle wurde durch Spezialisten bereits untersucht. Klar ist der Unfallhergang dabei noch nicht. Die 21-Jährige war als sogenannter Radengel ihres Vereins aus dem Saalekreis unterwegs. Diese Menschen passen auf, dass an den Rädern des Festwagens nichts passiert. Augenzeugen berichteten, dass die Frau gestürzt und in den toten Winkel des Fahrzeugs geraten sein könnte. Der Zug hatte sich entlang der Saalepromenade gesammelt, um sich auf den Weg zum offiziellen Rosenmontagsumzug zu machen. Ungefähr nach der Hälfte des Zuges kam es dann zum schweren Unfall.

Rosenmontagszug abgebrochen

Der Umzug war nach dem Unfall abgebrochen worden. Die Stadtverwaltung hatte nach Abstimmung mit Polizei, Feuerwehr und Veranstalter auch die Veranstaltung auf dem Marktplatz abgesagt. Dort war eine zweistündige Karnevals-Feier geplant.

Das Unglück geschah am, Rosenmontag an der Saalepromenade. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard Für künftige Karnevalsumzüge werde der Unfall keine Folgen haben, erklärte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins, Ingo Küßnero Küßner. "Das hatte mit Abstand nichts zu tun, das war ja beim Losfahren", so der Präsident.



Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto "Mr sinn widder da!" (Wir sind wieder da!). In dem Zug waren laut Karnevalsverein rund 1.500 Teilnehmer aus 53 Vereinen dabei.

In den vergangenen Jahren ist es auch bei anderen Karnevalsumzügen zu Unfällen gekommen. 2017 wurde ein 14-Jähriger bei einem Umzug in Rheinland-Pfalz lebensgefährlich verletzt. Er stand auf dem Anhänger eines Traktors und stieß beim Durchfahren einer Unterführung mit dem Kopf gegen eine Betonverstrebung. Ebenfalls 2017 stürzte ein betrunkener 19-Jähriger von einem Karnevalswagen in Neuenkirchen bei Osnabrück und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Unglücksjahr 2014 in Thüringen