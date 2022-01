Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht zu Silvester hat die Polizei in Halle ihren Zeugen-Aufruf erneut ausgeweitet. Wie die Beamten am frühen Donnerstagmorgen mitteilten, stellen sich zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen mehrere, recht konkrete Fragen . Gesucht werden demnach weiße Fahrzeuge des Herstellers Volkswagen, Modell Up, die 2014 oder später gebaut wurden sowie Fahrzeuge des Herstellers Skoda, Modell Citigo, ab Baujahr 2017.

Außerdem wird ein Radfahrer als Zeuge gesucht, der während des Unfalls am Silvestertag auf der Freyburger Straße in Richtung Weißenfelser Straße fuhr. Der Mann hatte an der Unfallstelle angehalten und die Ersthelfer gefragt, ob seine Hilfe benötigt werde. Anschließend war er weitergefahren. Die Polizei will wissen: